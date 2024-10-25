Дмитрий Ризнык - о книге "Мы играем дальше": Я так не люблю читать, но довольно интересно

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился своими впечатлениями от презентации книги "Мы играем дальше" - об истории донецкой команды.

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- Имели возможность уже почитать ее?

- Нет, нам просто выдали перед тем, как мы ехали в Лондон и не было возможности. Поэтому сейчас буду дома потихоньку читать. Я так не люблю читать, но довольно интересно. И хорошо, что людям это тоже интересно.

- В прошлом году был и фильм, и подкаст на основе этих событий. Насколько важно это показывать?

- Конечно, это важно показывать всему миру, чтобы люди знали, что происходит, как было в тот момент тяжело. И сейчас тяжело. Мы должны это предавать огласке и все это подхватывать.

- Книга в оригинале написана на английском. Рассчитана больше на иностранную аудиторию. Откликнется ли иностранная аудитория?

- Будем надеяться, но это на любителя. Я думаю, что неравнодушным людям должно зайти.



