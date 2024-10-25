Тренер Руха: Такие матчи нельзя играть вничью - нужно побеждать

Тренер "Руха" Виталий Пономарев дал послематчевый комментарий.

Ничья, по словам тренера - отрицательный результат, ведь у команды было преимущество в матче. Специалист заявил, что болельщики многого ждут от команды, но нужно переждать.

Негативный результат, ведь у нас на протяжении всей игры было преимущество. Нам не хватает мастерства. Нужно команде и футболистам очень много работать. Такие игры нельзя играть вничью - нужно побеждать. Возможно все много ждут от команды и молодых ребят, но к сожалению на сегодняшний день будут такие игры, сложные ситуации, - сказал тренер "Руха".

Пономарев отметил, что львовский клуб не побеждал в шести матчах сезона Премьер-Лиги. Нужно поднять уровень мастерства.

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Шесть матчей не побеждаем. Двигаемся дальше, нужно работать дальше. Убежден, что команда поднимет уровень мастерства и будет показывать лучшие результаты, - сказал Пономарев.

Также тренер сказал о пропущенном голе.

Если анализировать гол - нужно доигрывать игру до конца. Сегодня такой гол, в предыдущем туре был такой гол с "Карпатами". Не доиграли в штрафной площадке, не обязательные такие голы, - рассказал Пономарев.

Тренер рассказал, почему не выпустил вначале матча Краснопира.

Карабин играл центрального нападающего, у Краснопира тоже не очень шло в последних матч. Считаю, что нападающие для ротации. Но все же это молодые футболисты, им нужно давать игровое время, чтобы они могли развиваться. Чтобы они не только тренировались, но чтобы участвовали в матчах, и наигрывали минуты для своего же развития, - сказал тренер "Руха".

Пономарев также рассказал, почему выполнил замену.

Мы выигрывали, вели в счете. Хотели выпустить свежих футболистов. Илья устал. У нас равноценные футболисты на позициях, - ответил тренер.

"Рух" сыграл с "Черноморцем" вничью (1:1) в матче 11-го тура УПЛ. Сейчас "Рух" занимает 6 место с 14 очками. "Черноморец" - на 10-м с 12 баллами.