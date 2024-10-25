УПЛ. Полесье - Колос 1:1. Волки снова буксуют против аутсайдера

С Гуцуляком в составе "волкам" стало легче. Но, не сразу. Кстати, странно, что Имад Ашур оставил Сарапия на скамейке со старта. Тем не менее, пришлось выпускать центрбека после перерыва. Да, по ожидаемому сценарию, житомиряне с первых секунд взяли мяч под свой контроль и пытались строить позиционные атаки.

Получалось не очень, чем и грамотно воспользовался "Колос". Подопечным Александра Поздеева удалось отодвинуть игру от собственных ворот и даже шокировать своих визави еще до экватора первого тайма. Мяч после подачи с углового достался Велетня, который в касание переправил кожаного в ворота Волынца.

После этого встреча пошла по предыдущей дорожной карте. Очередные попытки хозяев в комбинаторику. В целом же игра была достаточно вязкой, и с большим количеством стыков и физической борьбы. Моментов больше было у футболистов Ашура, однако "Колос" грамотно выжимал соперника и нивелировал угрозу.

Коуч "Полесья" в очередной раз по ходу этой кампании не стал тянуть с решениями и сразу после тайм-аута провел двойную замену. И уже через несколько минут "волки" установили паритет на табло. Уже классика в этом сезоне от житомирян: прорыв Назаренко, подача на Гуцуляка - 1:1. Все-таки, с возвращением Алексея снова задышал полной грудью и лучший бомбардир УПЛ (речь конечно об Александре).

Реакцией на пропущенный мяч от Поздеева была уже тройная замена! Решительными сегодня были наставники обеих команд, ничего не скажешь.

По большому счету в концовке, да и во второй половине встречи, как таковой опасности и остроты у ворот обоих голкиперов не было. "Колосу", однозначно, удалось перекусить горло "волкам". От ковалевцев конструктива было мало, в основном ставка делалась на бойцовские качества. Хотя, и от хозяев интересных решений впереди было не намного больше, будем откровенны.

Финального штурма у житомирян не получилось. Справедливости ради, нужно отметить, что мотивация у ковалевцев просто зашкаливала. Гости шли в высокий прессинг до последних минут, без преувеличения. Поэтому, назвать этот итоговый ничейный результат незакономерным язык не повернется. Немного больше подходов к воротам своего оппонента было от "Полесья", но, это лишь количественное преимущество - однозначно, не качественное.

Вторая подряд осечка для "Полесья" в чемпионате. И уже четвертая в целом в этой УПЛ. Команда Ашура снова потеряла очки в противостоянии с командой из подвала турнирной таблицы. Катастрофы никакой не произошло, это точно. Как минимум, "Полесье" все еще идет без поражений. Однако, в атаке что-то надломилось у житомирян. Или просто закончился оверперформанс начала сезона, и началась суровая реальность? Если бы это был единичный случай, это одно. Однако, после "нулей" с "Левым Берегом" эта ничья "Полесья" напоминает уже определенный тенденциозный характер. Однозначно, следующий тур станет показательным в этом контексте. Потому что дальше календарь у житомирян ух!

С другой стороны - "Колос". Их эта ничья устраивает гораздо больше, безусловно. Тем не менее, опять же. Ну стали лучше играть - да. Но все еще как-то ощутимого прогресса в результатах это не дает. В любом случае, ковалевцам удалось оттолкнуться от дна, а именно команда Поздеева вышла из зоны стыковых матчей.

Подытоживая эту встречу в Житомире, можно с уверенностью утверждать, что никто не потерял очки - оба добыли по одному баллу. Линия Поздеева понятна, а вот такие частые, в некотором смысле хаотичные и сумбурные, изменения формации и состава от Ашура - честно, довольно непонятны.

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

11-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 25-е октября

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Голы: Гуцуляк 55 - Велетень 19

"Полесье": Волынец - Смоляков, Чоботенко (к), Виалле (Сарапий 46), Михайличенко - Мельниченко (Кушниренко 79), Коста (Крушинский 66) - Назаренко, Леднев (Йока 88), Гуцуляк - Луифер (Пайшао 46).

Запасные: Сунцов (в), Кудрик (в), Майсурадзе, Матич, Сарапий, Шастал, Крушинский, Корж, Крушинский, Бристрич, Пайшао, Йока.

Главный тренер - Имад Ашур.

"Колос": Пахолюк - Цуриков, Бондаренко (к), Красничи, Поправка - Демченко, Гагнидзе - Третьяков (Алефиренко 63), Криворучко (Ореховский 63), Велетень (Гусол 84) - Боливар (Паулаускас 63).

Запасные: Горох (в), Мысак (в), Шершень, Лучкевич, Алефиренко, Ильин, Ореховский, Гусол, Салабай, Кариока, Безбородько, Паулаускас.

Главный тренер - Александр Поздеев.

Арбитр - Андрей Коваленко.

Предупреждения: Коваленко 2, Криворучко 21, Поравка 62, Цуриков 86.