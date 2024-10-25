Скидка на ногу сопернику. Колос открывает счет в матче против Полесья. Видео гола

На 18-й минуте поединка гости провели результативную атаку. Подача с углового завершилась неудачным сбросом игрока житомирцев на ногу Велетню. Тот в касание расстрелял голкипера.

Видео гола

Для Владислава Велетеня это первый гол в сезоне за "Колос". Нападающий играет за "Колос" 10-й матч Премьер-Лиги из 11. В матчи против "Зари" нападающего не было в заявке.

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