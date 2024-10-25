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Бабич - о ничьей с Рухом: Где-то недоработали

Премьер-лига
Обновлено

Александр прокомментировал игру свои подопечных в матче 11-го тура УПЛ

Бабич - о ничьей с Рухом: Где-то недоработали

Фото: Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал игру команды в матче против "Руха" (1:1) в рамках 11-го тура УПЛ.

"Мы понимали, какие качества есть у футболистов "Руха", понимали, что им нужно пространство, и мы это пространство перекрыли. В принципе, мы очень тщательно на теории - даже, может, немножко много - разбирали соперника по молекулам".

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"Где-то недоработали. Конечно, если есть пропущенный гол, то есть ошибка. По горячим следам могу сказать, что там недоработал наш крайний вингер с забегающим игроком.

Ну, и надо смотреть, был офсайд или не было. Потому что там такой момент: плечо игрока, который забивал, было за линией. Как эту линию нарисовали - 15 см или 5 см - я не видел, но такой момент очень интересный. Надо посмотреть", - сказал тренер "Черноморца".

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич Рух (Львов)
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Источник:
CHORNOMORETS TV
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.10.2024 в 20:09
бабич не держи Янакова в запасе --убери Габелка
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
25.10.2024 в 20:09
бабич не держи Янакова в запасе --убери Габелка
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0
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