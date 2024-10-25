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Фирменная атака? Полесье сравнивает счет в матче с Колосом. Видео гола
Шестой мяч в сезоне
Фото: ФК Полісся
"Полесье" сравнивает счёт в матче с "Колосом".
На 54-й минуте загорелись цифры 1:1 на табло в Житомире. Назаренко прошел соперника и четко навесил с левого фланга, а Гуцуляк выпрыгнул выше оппонентов на линии вратарской - мяч в сетке.
Видео гола:
Гуцуляк забил шестой мяч за "Полесье", и на данный момент лидирует в гонке бомбардиров.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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