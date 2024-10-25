Фирменная атака? Полесье сравнивает счет в матче с Колосом. Видео гола

"Полесье" сравнивает счёт в матче с "Колосом".

На 54-й минуте загорелись цифры 1:1 на табло в Житомире. Назаренко прошел соперника и четко навесил с левого фланга, а Гуцуляк выпрыгнул выше оппонентов на линии вратарской - мяч в сетке.

Видео гола:

Гуцуляк забил шестой мяч за "Полесье", и на данный момент лидирует в гонке бомбардиров.

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