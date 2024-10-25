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Арбитры, которые работали на матче Александрия - Рух, пройдут проверку на полиграфе
Они ошибочно отобрали у Александрии 2 очка (с)
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
Арбитры Дмитрий Панчишин и Алексей Деревинский, которые обслуживали матч 9-го тура УПЛ между "Александрией" и "Рухом", будут проходить проверку на полиграфе. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
"По нашей информации, на детектор должны вызвать Дмитрия Панчишина и Алексея Деревинского, которые, как мы уже знаем со ссылкой на авторитет синьора Риццоли, ошибочно отобрали у "Александрии" 2 очка в домашнем матче против "Руха".
Для Деревинского это уже второй ляп, который официально признан Риццоли, в пользу "Руха". Впервые это было, когда он как арбитр в поле назначил ложный пенальти в ворота "Зари", хотя тогда это не повлияло на результат", - сказал Михаил в выпуске "ТаТоТаке".
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