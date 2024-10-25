Ашур - о ничьей с Колосом: Я думаю, что нельзя быть довольным тем, что мы увидели

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур высказался о ничьей с "Колосом" (1:1).

"Нельзя быть довольным, тем, что есть. Сегодня, я думаю, что нельзя быть довольным тем, что мы увидели. Однако есть реакция, за это я ребят поблагодарил, но мы должны все меньше и меньше позволять себе такие периоды как в первом тайме".