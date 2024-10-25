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Ашур - о ничьей с Колосом: Я думаю, что нельзя быть довольным тем, что мы увидели

Премьер-лига

Специалист ответил на вопросы журналистов

Ашур - о ничьей с Колосом: Я думаю, что нельзя быть довольным тем, что мы увидели

Фото: Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур высказался о ничьей с "Колосом" (1:1).

"Нельзя быть довольным, тем, что есть. Сегодня, я думаю, что нельзя быть довольным тем, что мы увидели. Однако есть реакция, за это я ребят поблагодарил, но мы должны все меньше и меньше позволять себе такие периоды как в первом тайме".

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"Мы не первый раз добавляем во втором тайме или после того как сами себе создаем определенные проблемы. Это говорит о том, что есть у нас определенный запас для того, чтобы это делать. Другой вопрос, что недостаточно это делать после перерыва", - добавил тренер.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Екатерина Власова
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