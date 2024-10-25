Карпаты - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Львы" находятся на моральном подъеме после победы во львовском дерби, а "пивовары" - в моральной яме, после разгромного поражения в киевском дерби.

Сейчас подопечные Владислава Лупашко идут в середине турнирной таблицы, а команда Сергея Шищенко не может выбраться из зоны вылета.

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Поединок 11-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Карпаты" - "Оболонь" состоится в пятницу, 25-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Украина".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).