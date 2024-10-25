"Потери мяча были простые - хотелось бы их минимизировать". Поздеев высказался о 1:1 с Полесьем

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев поделился своими мыслями после матча 11-го тура УПЛ против "Полесья" (1:1).

"Хочется больше контригры против такого соперника. Мне кажется, мы могли немножко больше выжать в атаке, хотя бы цепляться где-то. Там не рассчитали, там где-то не приняли. Потери мяча были простые - хотелось бы их минимизировать.

С точки зрения результата - ну, зачетный балл на выезде с командой, которая считается топ, наверное, по амбициям, как минимум - это положительно. Но всегда хочется большего, и нам есть над чем работать".