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"Потери мяча были простые - хотелось бы их минимизировать". Поздеев высказался о 1:1 с Полесьем
Александр прокомментировал игру команды в 11-м туре УПЛ
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев поделился своими мыслями после матча 11-го тура УПЛ против "Полесья" (1:1).
"Хочется больше контригры против такого соперника. Мне кажется, мы могли немножко больше выжать в атаке, хотя бы цепляться где-то. Там не рассчитали, там где-то не приняли. Потери мяча были простые - хотелось бы их минимизировать.
С точки зрения результата - ну, зачетный балл на выезде с командой, которая считается топ, наверное, по амбициям, как минимум - это положительно. Но всегда хочется большего, и нам есть над чем работать".
"Ребят поблагодарил. Они уже которую игру очень хотят победить. Рождаем, скажем так, этот момент. Идет пока что тяжело, но, надеемся, он приближается к нам", - сказал Александр.
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