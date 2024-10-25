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"Потери мяча были простые - хотелось бы их минимизировать". Поздеев высказался о 1:1 с Полесьем

Премьер-лига

Александр прокомментировал игру команды в 11-м туре УПЛ

"Потери мяча были простые - хотелось бы их минимизировать". Поздеев высказался о 1:1 с Полесьем

Фото: ФК Колос

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Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев поделился своими мыслями после матча 11-го тура УПЛ против "Полесья" (1:1).

"Хочется больше контригры против такого соперника. Мне кажется, мы могли немножко больше выжать в атаке, хотя бы цепляться где-то. Там не рассчитали, там где-то не приняли. Потери мяча были простые - хотелось бы их минимизировать.

С точки зрения результата - ну, зачетный балл на выезде с командой, которая считается топ, наверное, по амбициям, как минимум - это положительно. Но всегда хочется большего, и нам есть над чем работать".

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"Ребят поблагодарил. Они уже которую игру очень хотят победить. Рождаем, скажем так, этот момент. Идет пока что тяжело, но, надеемся, он приближается к нам", - сказал Александр.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Екатерина Власова
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