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Верес - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
В рамках 11-го тура текущего сезона УПЛ сойдутся соседи по турнирной таблице - "Верес" и "Ворскла". Обе команды сейчас находятся недалеко от зоны вылета. В попытках улучшить свое положение руководство полтавского клуба на этой неделе решило сменить главного тренера, вернув на эту должность Юрия Максимова.
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Поединок "Верес" - "Ворскла" состоится в воскресенье, 27-го октября 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет во Ровно, на стадионе "Авангард".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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