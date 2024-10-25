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Верес - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 11-го тура текущего сезона УПЛ сойдутся соседи по турнирной таблице - "Верес" и "Ворскла". Обе команды сейчас находятся недалеко от зоны вылета. В попытках улучшить свое положение руководство полтавского клуба на этой неделе решило сменить главного тренера, вернув на эту должность Юрия Максимова.

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Поединок "Верес" - "Ворскла" Оболонь состоится в воскресенье, 27-го октября 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет во Ровно, на стадионе "Авангард".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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