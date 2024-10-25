Янаков - о 1:1 с Рухом: Хочется улучшить нашу игру

Вингер "Черноморца" Денис Янаков поделился своими мыслями после ничьи с "Рухом" (1:1) в 11-м туре УПЛ.

"Впечатления положительные, потому что игра была тяжелая. Я считаю, что сегодня мы больше добыли 1 балл, чем потеряли. У "Руха" очень хорошая команда, скомплектованная. Честно, тяжеловато было 1-й тайм играть. Но все же мы дотерпели и выжали ничью". Читайте также Черноморец сравнивает счет в матче против Руха. Черноморец - Рух 1:1. Видео гола

"Но хочется улучшить нашу игру и добиваться больше побед. Но на выезде с таким хорошим соперником - это хороший результат", - сказал игрок.

Добавим, что Янаков забил в ворота "Руха" на 83-й минуте поединка.