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Янаков - о 1:1 с Рухом: Хочется улучшить нашу игру

Премьер-лига

Футболист поделился своими эмоциями

Янаков - о 1:1 с Рухом: Хочется улучшить нашу игру

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Вингер "Черноморца" Денис Янаков поделился своими мыслями после ничьи с "Рухом" (1:1) в 11-м туре УПЛ.

"Впечатления положительные, потому что игра была тяжелая. Я считаю, что сегодня мы больше добыли 1 балл, чем потеряли. У "Руха" очень хорошая команда, скомплектованная. Честно, тяжеловато было 1-й тайм играть. Но все же мы дотерпели и выжали ничью".

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"Но хочется улучшить нашу игру и добиваться больше побед. Но на выезде с таким хорошим соперником - это хороший результат", - сказал игрок.

Добавим, что Янаков забил в ворота "Руха" на 83-й минуте поединка.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Екатерина Власова
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