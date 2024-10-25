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Янаков - о 1:1 с Рухом: Хочется улучшить нашу игру
Футболист поделился своими эмоциями
Фото: НК "Верес"
Вингер "Черноморца" Денис Янаков поделился своими мыслями после ничьи с "Рухом" (1:1) в 11-м туре УПЛ.
"Впечатления положительные, потому что игра была тяжелая. Я считаю, что сегодня мы больше добыли 1 балл, чем потеряли. У "Руха" очень хорошая команда, скомплектованная. Честно, тяжеловато было 1-й тайм играть. Но все же мы дотерпели и выжали ничью".
"Но хочется улучшить нашу игру и добиваться больше побед. Но на выезде с таким хорошим соперником - это хороший результат", - сказал игрок.
Добавим, что Янаков забил в ворота "Руха" на 83-й минуте поединка.
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