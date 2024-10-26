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Пономарев: Нам еще нужно много работать, ведь от этих ребят ожидают очень много

Премьер-лига
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Наставник львовян поделился впечатлениями после матча

Пономарев: Нам еще нужно много работать, ведь от этих ребят ожидают очень много

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Руха" прокомментировал ничью с "Черноморцем" (1:1).

"Это неудовлетворительный для нас результат. "Рух" должен был выигрывать матч. У нас было игровое и территориальное преимущество. Мы забили гол, но не хватило мастерства удержать победу. Нам еще предстоит много работать, ведь от этих ребят ожидают очень много. Опытная команда в такой ситуации не упустила бы победу. Из-за этих ошибок команда теряет очки. У нас сейчас непростая ситуация, потому что "Рух" не выиграет уже 6 матчей.

Команда хорошо начала игру, создавала моменты. Концовка первого тайма сложилась не так, как мы хотели. В первом тайме мы не могли забить гол, поэтому выпустили после перерыва нападающего, потому что рассчитывали, что Краснопир поможет нам в атаке. Игорю не все удавалось в предыдущих матчах, а у нас есть хорошие футболисты в атаке, чтобы провести ротацию”.

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“Нам удалось забить на старте второго тайма. Дальше ситуация была под нашим контролем, но команде нужно уметь держать удар, если вдруг что-то меняется на поле и доводить дело до логического конца.

Что касается выхода Клайвера и Слюсара в стартовом составе, то это игроки основы. У нас собраны футболисты примерно одного уровня и тому же Клайверу нужно давать как можно больше игровых минут, чтобы прогрессировать. Это касается и других игроков, получающих игровое время.

Мы будем в привычном режиме готовиться к кубковой игре с “Карпатами”. Мы должны разобрать свою игру и проанализировать последние матчи. Такие голы, которые мы пропустили в матах с "Карпатами" и "Черноморцем", необязательны. Причина этого индивидуальные ошибки и то, что игроки не доигрывают определенные эпизоды, а они в итоге решают судьбу поединка”, – отметил тренер.

"Рух" находится на шестой позиции (14 очков).

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
26.10.2024 в 08:46
Яка біда,ці необов’язкові голи!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
26.10.2024 в 08:46
Яка біда,ці необов’язкові голи!
Ответить
0
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