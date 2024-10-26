Пономарев: Нам еще нужно много работать, ведь от этих ребят ожидают очень много

Главный тренер "Руха" прокомментировал ничью с "Черноморцем" (1:1).

"Это неудовлетворительный для нас результат. "Рух" должен был выигрывать матч. У нас было игровое и территориальное преимущество. Мы забили гол, но не хватило мастерства удержать победу. Нам еще предстоит много работать, ведь от этих ребят ожидают очень много. Опытная команда в такой ситуации не упустила бы победу. Из-за этих ошибок команда теряет очки. У нас сейчас непростая ситуация, потому что "Рух" не выиграет уже 6 матчей.

Команда хорошо начала игру, создавала моменты. Концовка первого тайма сложилась не так, как мы хотели. В первом тайме мы не могли забить гол, поэтому выпустили после перерыва нападающего, потому что рассчитывали, что Краснопир поможет нам в атаке. Игорю не все удавалось в предыдущих матчах, а у нас есть хорошие футболисты в атаке, чтобы провести ротацию”.