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Квасница: После игры с Карпатами удалось пообщаться с Виктором Розовым. Он попросил пообещать, что я забью в следующем матче
Илья отличился впервые с августа
fcrukh.com
Послематчевый комментарий автора гола в ворота "Черноморца".
“Настроение не лучшее, ведь “Рух” настраивался на победу. Команда контролировала игру, но в конце матча мы сели слишком близко к своим воротам и пропустили гол. Досадно, когда теряешь победу, доминируя на поле большую часть матча. Нужно проанализировать эту игру, чтобы понять, что пошло не так, и почему мы потеряли положительный результат.
В эпизоде с голом команде удалось разыграть хорошую комбинацию, а Алексей Сыч отдал удобную передачу и мне осталось только подставить ногу и забить в пустые ворота. После игры с "Карпатами" удалось немного пообщаться с Виктором Розовым. Тогда он попросил пообещать, что я забью в следующем матче, и мне это удалось. Постараюсь сделать это ещё и в кубковой игре".
"Поддержка всегда важна для "Руха" и мы благодарны болельщикам, что они есть на каждом нашем домашнем матче. Приятно видеть зрителей на трибунах, и это мотивирует играть лучше. К сожалению, нам не удается сейчас побеждать, но мы приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию и одержать победу уже в следующей игре. Следует подстроиться под этот интенсивный график и играть в свой привычный футбол, и тогда придет результат”, – заявил футболист.
В текущем сезоне Илья оформил 6 результативных действий в 10 матчах.
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