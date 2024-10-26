Квасница: После игры с Карпатами удалось пообщаться с Виктором Розовым. Он попросил пообещать, что я забью в следующем матче

Послематчевый комментарий автора гола в ворота "Черноморца".

“Настроение не лучшее, ведь “Рух” настраивался на победу. Команда контролировала игру, но в конце матча мы сели слишком близко к своим воротам и пропустили гол. Досадно, когда теряешь победу, доминируя на поле большую часть матча. Нужно проанализировать эту игру, чтобы понять, что пошло не так, и почему мы потеряли положительный результат.

В эпизоде ​​с голом команде удалось разыграть хорошую комбинацию, а Алексей Сыч отдал удобную передачу и мне осталось только подставить ногу и забить в пустые ворота. После игры с "Карпатами" удалось немного пообщаться с Виктором Розовым. Тогда он попросил пообещать, что я забью в следующем матче, и мне это удалось. Постараюсь сделать это ещё и в кубковой игре".