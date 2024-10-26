Ашур: Мы не можем подстраиваться, играть в бей-беги. Должны делать все, чтобы навязывать свою игру

Имад Ашур – об итоге встречи с Ковалевкой (1:1).

"Никто не может быть доволен потерей очков. Мы прибавили после гола во 2 тайме, сравняли счет, но этого недостаточно. Мы не можем в первую часть игры выходить и думать, что игра сама по себе реализуется. Мы должны диктовать ритм игры. Когда соперник играет в более комфортную стратегию – мы не можем подстраиваться, играть в бей-беги, когда соперник будет опускаться на свою половину поля. Не можем останавливаться и ждать возможности – мы должны их создавать. То, что начали делать позже: быстрее продвигать мяч, больше создавать обострений.

В 1 тайме были моменты, но слишком много сомнений в личных действиях, делали лишнее касание. Вместо обострений пробивали по воротам, лишний раз отдавали передачу или искали идеальную возможность. У ворот соперника организованная команда не будет создавать такие возможности”.