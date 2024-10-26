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Ашур: Мы не можем подстраиваться, играть в бей-беги. Должны делать все, чтобы навязывать свою игру

Премьер-лига
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Тренер Полесья прокомментировал ничью с Колосом

Ашур: Мы не можем подстраиваться, играть в бей-беги. Должны делать все, чтобы навязывать свою игру

polissyafc.com

Новина українською

Имад Ашур – об итоге встречи с Ковалевкой (1:1).

"Никто не может быть доволен потерей очков. Мы прибавили после гола во 2 тайме, сравняли счет, но этого недостаточно. Мы не можем в первую часть игры выходить и думать, что игра сама по себе реализуется. Мы должны диктовать ритм игры. Когда соперник играет в более комфортную стратегию – мы не можем подстраиваться, играть в бей-беги, когда соперник будет опускаться на свою половину поля. Не можем останавливаться и ждать возможности – мы должны их создавать. То, что начали делать позже: быстрее продвигать мяч, больше создавать обострений.

В 1 тайме были моменты, но слишком много сомнений в личных действиях, делали лишнее касание. Вместо обострений пробивали по воротам, лишний раз отдавали передачу или искали идеальную возможность. У ворот соперника организованная команда не будет создавать такие возможности”.

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“Нам нужно абстрагироваться от понятия, что есть клубы на которые не нужно настраиваться. Мы должны фокусироваться и настраиваться на футбол. Возможно, кто-то не согласится и будет говорить, что есть более важные матчи. Что нужно прессинговать 15 минут, а потом этого не делать. Я в это не верю. Мы должны делать все, чтобы навязывать свою игру. Мы находимся в оптимальной форме и в лучшем из возможных составов.

График будет насыщенный, эта неделя точно. К сожалению, есть игроки, которые получили травмы. Должны помнить травму Гуцуляка. Рады, что он уже в игре и повлиял на результат. Есть определенная разница в кондициях, для этого есть свои причины”, – подчеркнул специалист.

"Волки" остаются на третьей позиции (22 балла).

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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