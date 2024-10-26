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Дидык – о ничье с Черноморцем: Вина на каждом футболисте. Сейчас у нас есть проблемы

Премьер-лига
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Защитник поделился мнением после встречи

Дидык – о ничье с Черноморцем: Вина на каждом футболисте. Сейчас у нас есть проблемы

Фото: Рух

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21-летний футболист считает, что в потере очков виноват весь коллектив.

"Команда полностью держала игру под контролем. Исключением может быть только небольшой период после забитого гола, когда "Рух" ненадолго отошел в защиту. Уже в дебюте матча Клайвер мог открыть счет и тогда матч пошел бы по совсем иному сценарию. У нас и потом были моменты, чтобы забивать голы. Но это футбол и не всегда доминирующая на поле команда может одержать победу”.

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“Трудно сказать, чего именно “Руху” не хватило для победы в матче с “Черноморцем”. Вина в таком результате лежит на каждом из футболистов. Такие матчи нужно доводить до логического конца, но пока у нас с этим есть проблемы. Но нужно двигаться дальше, потому что уже во вторник у нас дерби с "Карпатами" в Кубке Украины. Нам следует качественно подготовиться к этой игре”, – заявил защитник.

В текущем сезоне Роман провел 10 матчей (1 ассист, 3 желтые карточки).

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Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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