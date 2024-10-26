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Роман – о матче с Черноморцем: Игроки подсели, начали допускать необязательные ошибки. Играли против сильной команды
Защитник прокомментировал ничью
Фото: Рух
Виталий Роман указал на проблему с физической составляющей "Руха" во 2-м тайме.
“Это была боевая и напряженная игра. Конечно, мы недовольны результатом, ведь после проигрыша в матче с "Карпатами" вся команда настраивалась только на победу. Надо сделать правильные выводы из этих игр и двигаться дальше".
“В конце поединка с "Черноморцем" команда подсела, игроки начали допускать необязательные ошибки. Это привело к тому, что одесситы смогли забить нам гол. Мы играли против сильной команды, которую нельзя недооценивать, и "Черноморец" показал это на футбольном поле. Соперник навязал нам много борьбы, и ему удалось заработать одно очко в этой игре”, – заявил футболист.
В текущем сезоне Виталий провел 10 встреч и заработал 2 предупреждения.
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