Роман – о матче с Черноморцем: Игроки подсели, начали допускать необязательные ошибки. Играли против сильной команды

Виталий Роман указал на проблему с физической составляющей "Руха" во 2-м тайме.

“Это была боевая и напряженная игра. Конечно, мы недовольны результатом, ведь после проигрыша в матче с "Карпатами" вся команда настраивалась только на победу. Надо сделать правильные выводы из этих игр и двигаться дальше".

“В конце поединка с "Черноморцем" команда подсела, игроки начали допускать необязательные ошибки. Это привело к тому, что одесситы смогли забить нам гол. Мы играли против сильной команды, которую нельзя недооценивать, и "Черноморец" показал это на футбольном поле. Соперник навязал нам много борьбы, и ему удалось заработать одно очко в этой игре”, – заявил футболист.

В текущем сезоне Виталий провел 10 встреч и заработал 2 предупреждения.