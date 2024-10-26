Квасница - об упущенной победе над Черноморцем: Ничто не предвещало неприятностей

Полузащитник "Руха" Илья Квасница проанализировал матч против "Черноморца" (1:1) в 11-м туре УПЛ. Игрок отметился голом за львовскую команду.

"Обидно, но приходится констатировать, что, как и в предыдущем поединке с "Карпатами", в очередной потере очков мы должны винить только себя. Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос - почему выйдя вперед в начале второго тайма и обладая игровым преимуществом мы постепенно отошли от своей игры - высокого прессинга, интенсивности, быстрых передач.

Соперничество стало больше позиционным, на встречных курсах. Хотя и при таких обстоятельствах ничто не предвещало неприятностей. Создавалось впечатление, что ход событий на поле все еще под нашим контролем. Но под занавес матча бросились большими силами забивать второй гол, и одесситы воспользовались нашей позиционной ошибкой и спаслись от поражения.

Полностью согласен с нашим главным тренером Виталием Пономаревым, который после финального свистка сказал, что опытная команда не отдала бы такую игру. Очень обидно снова терять свои очки. Будем анализировать и делать правильные выводы", - сказал Квасница.