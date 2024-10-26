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Квасница - об упущенной победе над Черноморцем: Ничто не предвещало неприятностей

Премьер-лига

Соперник воспользовался ослаблением концентрации

Квасница - об упущенной победе над Черноморцем: Ничто не предвещало неприятностей

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Илья Квасница проанализировал матч против "Черноморца" (1:1) в 11-м туре УПЛ. Игрок отметился голом за львовскую команду.

"Обидно, но приходится констатировать, что, как и в предыдущем поединке с "Карпатами", в очередной потере очков мы должны винить только себя. Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос - почему выйдя вперед в начале второго тайма и обладая игровым преимуществом мы постепенно отошли от своей игры - высокого прессинга, интенсивности, быстрых передач.

Соперничество стало больше позиционным, на встречных курсах. Хотя и при таких обстоятельствах ничто не предвещало неприятностей. Создавалось впечатление, что ход событий на поле все еще под нашим контролем. Но под занавес матча бросились большими силами забивать второй гол, и одесситы воспользовались нашей позиционной ошибкой и спаслись от поражения.

Полностью согласен с нашим главным тренером Виталием Пономаревым, который после финального свистка сказал, что опытная команда не отдала бы такую игру. Очень обидно снова терять свои очки. Будем анализировать и делать правильные выводы", - сказал Квасница.

По состоянию на сейчас "Рух" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 очков.

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Рух (Львов) Илья Квасница
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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