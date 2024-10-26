"Хотелось бы что-то еще интересное об истории команды прочитать". Валерий Бондарь - о футбольной литературе

Вчера в Киеве прошла презентация книги журналиста The Guardian Энди Брасселла "Мы играем дальше. Борьба донецкого Шахтера за Украину, футбол и свободу".

Эту книгу представляли футболисты "Шахтера" Валерий Бондарь и Дмитрий Резник и игроки женского состава "горняков" – Лидия Заборовец и Диана Кравчук. Валерий Бондарь прокомментировал книгу.

Когда ты впервые увидел книгу "Мы играем дальше. Борьба донецкого Шахтера за Украину, футбол и свободу" и какими были твои впечатления?

Перед игрой с "Арсеналом" я впервые увидел ее и сразу попросил один экземпляр себе. За эти дни успел прочитать несколько разделов. О том, как уезжали из Украины наши легионеры, как Тарас Степаненко находился там в бомбоубежище. Честно говоря, узнал много того, чего я до этого не знал, хотя находился в команде. Было интересно прочитать, как ребята выезжали, кто им и как помогал.

Думаю, для болельщиков также будет очень интересно это все прочитать. Книга поучительная, потому что она и о том, как Украина выстояла. Что наш спорт и, в частности, футбол продолжают жить. Думаю, дальше мы будем только расти, двигаться вперед и у нас все будет хорошо.

То, что эту книгу написал не украинский журналист, ничего?

Думаю, это не имеет особого значения. Хотя, наверное, наши журналисты больше все это на себе почувствовали. Конечно, все эти интервью с футболистами и тренерами были записаны не в Украине, а где-то за границей, но все равно какая-то часть эмоций и историй передадутся болельщикам.

Какую книгу о футболе в будущем ты бы хотел прочитать?

Книгу Дарио Срны — мне интересна его футбольная история. Вроде бы Саня Зинченко выпустил свою книгу, ее тоже хотел бы очень прочитать. Интересно читать книги тех людей, которых лично знаешь.

А еще хотел бы прочитать книгу Александра Усика — о его становлении как спортсмена. Интересно узнать, как он относится к победам и поражениям, как Александр шел своим путем, который привел его к тому, где он сейчас находится.

А о "Шахтере", чтобы ты хотел прочитать?

Я в "Шахтере" с 8 лет. Немного знаю историю команды. Многое знаю, многое прошел. Знаю, что официальной датой рождения "Шахтера" является 3 апреля 1936 года, команда тогда получила название Стахановец в честь известного забойщика шахты Алексея Стаханова. Конечно, хотелось бы что-то еще интересное об истории команды прочитать.