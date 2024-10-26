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"Соперник играет очень специфически": Вернидуб - о предстоящей игре с ЛНЗ

Премьер-лига

Кривбасс готовится к битве

"Соперник играет очень специфически": Вернидуб - о предстоящей игре с ЛНЗ

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб рассказал, как команда готовится к предстоящему домашнему матчу против "ЛНЗ". Поединок состоится сегодня, 26-го октября.

- Виталий Юрьевич, какая сейчас атмосфера в коллективе?

- Все хорошо, мы рады, что выиграли прошлый матч. Ребята сейчас очень мотивированы и в хорошем боевом настроении готовятся к "ЛНЗ". До этого мы долго не выигрывали и это было некоторой проблемой. Но теперь после этого успеха психологически, надеюсь, дальше должно быть легче.

- Что можете сказать о будущем сопернике?

- У них много сильных легионеров, также есть опытные украинские игроки. Соперник играет очень специфически, использует несколько схем. Поэтому мы провели много работы, разбирая стиль игры "ЛНЗ", анализируем, смотрим. К игре готовимся серьезно.

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Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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