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Защитник Левого Берега Якимов: Всегда хочется большего

Премьер-лига
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Вскоре новое испытание

Защитник Левого Берега Якимов: Всегда хочется большего

Фото: Лівий Берег

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Защитник "Левого Берега" Андрей Якимов поделился ожиданиями от матча против "Зари" в рамках 11-го тура УПЛ.

"В обычном режиме готовимся к матчу с "Зарей". В прошлом туре достигли результата против "Полесья" за счет командной работы. По моему мнению, были даже ближе к победе. Результатом довольны, но всегда хочется большего. Мы всей командой защищаемся и всей атакуем. Хорошо, что смогли сыграть на ноль в Житомире. Последние результаты положительно влияют на нас, ведь каждый зачетный пункт на вес золота. Надеюсь, что в будущем больше будем побеждать.

На теоретических занятиях разберем сильные и слабые стороны "Зари". У меня в "Заре" есть знакомые, с которыми играл в одной команде. Даже успел немного поиграть с Младеном Бартуловичем. Кого-то выделять не хочется. "Заря" - это серьезный соперник и нам точно будет непросто. Мы настраиваемся на победу и надеюсь, что сможем порадовать болельщиков.

Длительное время не играли дома, и это будет для нас дополнительным стимулом набрать очки. Дома всегда приятно играть. Искренне благодарен болельщикам за поддержку. Хочу пригласить всех болельщиков на игру", - сказал защитник.

Игра "Левый Берег" - "Заря" состоится в воскресенье, 27-го октября. Начало запланировано на 13:00.

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Андрей Якимов Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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