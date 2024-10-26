Защитник Левого Берега Якимов: Всегда хочется большего

Защитник "Левого Берега" Андрей Якимов поделился ожиданиями от матча против "Зари" в рамках 11-го тура УПЛ.

"В обычном режиме готовимся к матчу с "Зарей". В прошлом туре достигли результата против "Полесья" за счет командной работы. По моему мнению, были даже ближе к победе. Результатом довольны, но всегда хочется большего. Мы всей командой защищаемся и всей атакуем. Хорошо, что смогли сыграть на ноль в Житомире. Последние результаты положительно влияют на нас, ведь каждый зачетный пункт на вес золота. Надеюсь, что в будущем больше будем побеждать.

На теоретических занятиях разберем сильные и слабые стороны "Зари". У меня в "Заре" есть знакомые, с которыми играл в одной команде. Даже успел немного поиграть с Младеном Бартуловичем. Кого-то выделять не хочется. "Заря" - это серьезный соперник и нам точно будет непросто. Мы настраиваемся на победу и надеюсь, что сможем порадовать болельщиков.

Длительное время не играли дома, и это будет для нас дополнительным стимулом набрать очки. Дома всегда приятно играть. Искренне благодарен болельщикам за поддержку. Хочу пригласить всех болельщиков на игру", - сказал защитник.