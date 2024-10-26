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"Хочу выделить Женю Кучеренко". Защитник ЛНЗ – о матче против Ингульца
О дубле в матче против команды Кобина
Фото: kamyanske.com.ua
Защитник "ЛНЗ" Илья Путря поделился своим мнением по поводу игры 10-го тура против "Ингульца".
Тогда черкасская команда победила команду Кобина со счетом 2:0. Дублем отличился Илья Путря.
Илья, 10 матчей ты шел к первым голам в футболке "ЛНЗ". Как оно?
Эмоции положительные, очень рад забить - да еще и дважды! Помочь команде получить положительный результат.
Какой был план на игру с "Ингульцом". На чем акцентировали тренеры при подготовке?
Деталей раскрывать не буду, самое главное было в этом матче получить 3 очка. Мы хотим доминировать в каждой игре и играть с позиции силы, работаем над этим.
В первом голе ты сыграл на добивании. Ты по ситуации почувствовал, что надо идти в зону завершения?
Не скажу, что я что-то чувствовал. Просто выполнял свою работу. В таких ситуациях я всегда должен быть в штрафной соперника и замыкать прострел с другого фланга.
В моменте со вторым голом ты хорошо приложился по мячу. Рикошет сыграл свою роль?
Этот рикошет мне помог, он дезориентировал голкипера.
Можно говорить о том, что Ноникашвили "отобрал" у тебя хет-трик? Хоть ты и говорил после матча, что пенальтистов определяют тренеры.
Нет, я ни в коем случае! Это было при счете 0:0 - никто не знает, как бы дальше складывалась игра. Хочу отметить, что у нас есть внутренняя дисциплина. Тренер определяет, кто что выполняет, поэтому никаких вопросов. Шота хорошо выполняет на тренировках, и я уверен, что он забьет с отметки, если представится такая возможность.
Кое-где игра напоминала качели. Все могло развернуться в ту или иную сторону. А как это выглядело непосредственно на поле?
Я чувствовал уверенность, что это наш день. Мы контролировали игру, но вы правы - после наших голов мы почему-то низко садились, а Ингулец перехватывал инициативу. Хочу выделить Женю Кучеренко, очень нас выручил вратарь в сложный момент, поэтому он красавчик.
Напомним, за этот сезон Путря принял участие в десяти матчах в УПЛ, в которых отличился 2 голами и 2 результативными передачами.
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