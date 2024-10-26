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Бизимана - об успехах в Кривбассе и Руанде: Неделя была действительно счастливой для меня

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Теперь ждет встреча с ЛНЗ

Бизимана - об успехах в Кривбассе и Руанде: Неделя была действительно счастливой для меня

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана рассказал о своих недавних выступлениях за сборную Руанды и поделился ожиданиями от предстоящей игры с "ЛНЗ" в рамках 11-го тура УПЛ.

- Джихад, рады видеть тебя. Поделись, с каким настроением ты вернулся в расположение ФК "Кривбасс" после игр за сборную Руанды?

- Спасибо. Всегда прекрасно возвращаться в родную команду, а еще лучше возвращаться с победой за национальную сборную. По приезду был сразу матч против "Зари", который мы успешно сыграли и победили, поэтому неделя была действительно счастливая для меня и команды. Две победы, что может быть лучше? Все прекрасно, работаем дальше.

- Ты забил важный победный гол за сборную Руанды Бенину. Расскажи нам об этом моменте.

- Мой гол стал решающим, ведь счет в конце игры был 1:1. Благодаря моему голу, мы победили 2:1. Я рад помочь моей стране заработать три очка, ведь это было крайне важно для нас. Очень счастлив, что все удалось. Я испытываю невероятные эмоции, выступая за свою страну.

- Какие шансы имеет сборная Руанды на выход из отборочной группы к Кубку Африканских Наций?

- Главное, что мы до сих пор имеем шансы, но впереди две важные игры в ноябре. К тому же, мы имеем разницу только в одно очко с нашим оппонентом - Бенином. Поэтому, если мы одержим две победы, то будем иметь все шансы на успех. Именно поэтому эта последняя игра была для нас очень важной, чтобы сохранить шансы.

- Расскажи, как проходит подготовка "Кривбасса" к грядущему сопернику - "ЛНЗ"?

- Подготовка проходит в хорошем настроении, ведь предыдущая игра против "Зари" была победной, поэтому все ребята в команде в отличном настроении, вы это могли увидеть на тренировках. Поэтому мы заряжены победой в матче против «Зари», и настраиваемся по максимуму на "ЛНЗ".

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Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана Руанда
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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