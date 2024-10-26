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Велетень: Забил гол - это приятно. Но ничья, и были без мяча почти всю игру

Премьер-лига

У ковалевцев не так много поводов для радости

Велетень: Забил гол - это приятно. Но ничья, и были без мяча почти всю игру

Фото: ФК Колос

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Владислав Велетень прокомментировал ничью с "Полесьем" (1:1) в 11-м туре УПЛ.

- Поздравляем тебя прежде всего с забитым голом. Какие твои впечатления от матча? Доволен или больше недоволен?

- Впечатления смешанные, потому что хотели победить. Забил гол - это приятно. Но ничья, и были без мяча почти всю игру, поэтому конечно, такие, очень непозитивные впечатления.

- Какая сегодня была установка на матч?

- Установка была - всегда побеждать. Конечно, хотели прессинговать, контролировать мяч. Где-то получалось, где-то моментами в 1-м тайме и во 2-м очень низко садились, потому что не получалось выходить из-под прессинга и контролировать мяч.

- Как считаешь, сегодня вы больше не дали сделать "Полесью" или больше где-то не удалось вам что-то реализовать больше?

- Я думаю, что глядя на последние 2 игры, больше нам не удалось что-то создать.

- Что говорил главный тренер в перерыве, на чем делал акценты?

- Что они почти все атаки проводят левым флангом, что надо сделать акцент на нем, выше встречать. Потому что когда мы садимся низко, очень легко они проводили атаки.

- Ты стал 4-м бомбардиром "Колоса" в этом сезоне. Поздравляли тебя партнеры с забитым голом, что-то говорили об этом?

- Я давно хотел забить. Были моменты в других матчах, но подкачала реализация. Конечно, забил, есть положительные эмоции, но нам надо очень в этом прибавлять - и мне, и команде, - чтобы забивать больше.

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Колос (Ковалевка) Владислав Велетень
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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