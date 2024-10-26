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Александрия - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
"Александрия" продолжает оставаться в группе лидеров чемпионата Украины. Команда Руслана Ротаня выиграла семь из девяти матчей УПЛ, и дважды сыграла вничью. Такие показатели позволяют "Александрии" оставаться на втором месте, уступая по потерянным очкам только "Динамо".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 11-й тур
26 октября 2024. Александрия, "Ника"
"Александрия" 13:00 "Ингулец"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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