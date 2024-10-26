Александрия - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" продолжает оставаться в группе лидеров чемпионата Украины. Команда Руслана Ротаня выиграла семь из девяти матчей УПЛ, и дважды сыграла вничью. Такие показатели позволяют "Александрии" оставаться на втором месте, уступая по потерянным очкам только "Динамо".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

26 октября 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 "Ингулец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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