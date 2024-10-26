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Александрия - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия – Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" продолжает оставаться в группе лидеров чемпионата Украины. Команда Руслана Ротаня выиграла семь из девяти матчей УПЛ, и дважды сыграла вничью. Такие показатели позволяют "Александрии" оставаться на втором месте, уступая по потерянным очкам только "Динамо".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 11-й тур

26 октября 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 "Ингулец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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