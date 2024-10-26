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Пучков - об украинском классико: Динамо после трех поражений в Лиге Европы задолжало своим поклонникам
Рассказал, что ожидает от центрального матча первого круга
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Известный тренер Сергей Пучков поделился своими ожиданиями от украинского Классико "Динамо" – "Шахтер", которое пройдет завтра.
Надеюсь, что встреча двух основных претендентов на чемпионское звание не разочарует огромный отряд украинских болельщиков. "Динамо" после трех поражений в Лиге Европы задолжало своим поклонникам, поэтому следует ожидать напряженную игру. Вместе с тем мне было бы очень интересно в случае ничьего или поражения динамовцев от "Шахтера" услышать, что они будут говорить.
У меня с плотным графиком была похожая ситуация в чемпионате Кыргызстана по Мурас Юнайтед. Три матча подряд пришлось играть за семь дней - 17, 20 и 24 октября. Один из них был в Суперкубке, который мы проиграли. Но ничего ужасного. Я поменял состав, и в матче чемпионата нормально сыграли и победили 2:0. Причем в этом поединке играли ребята с карточками.
Так что не нужно было "Динамо" делать какие-то эксперименты. Это мое личное мнение. Может, кто-то считает иначе, но я вижу именно так.
Напомним, матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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