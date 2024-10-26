Комментатор и ведущий YouTube-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился информацией, что тренер Сергей Лавриненко подал на "Верес" заявление в палату споров УАФ из-за неправомерного расторжения контракта.

"На этой неделе, по информации наших источников из УАФ, в Палату споров Украинской ассоциации футбола поступило заявление от экс-тренера "Вереса" Сергея Лавриненко - заявление о том, что его контракт с народным клубом из Ровно был расторгнут в единоличном порядке неправомерно.

Напомню, что, по крайней мере по словам Лавриненко, в его контракте не было пункта о возможности разрыва контракта в межсезонье. То есть в случае единоличного решения со стороны клуба "Верес" был обязан оплатить Лавриненко и его штабу довольно приличную сумму.

Что дальше? Палата споров уже открыла производство в соответствии с этим заявлением. Мяч на половине поля "Вереса", представителям клуба надо давать объяснения, после чего дело будет двигаться дальше", - сказал Спиваковский.