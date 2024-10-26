Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко подал на Верес заявление в палату споров УАФ
История продолжается
фото - НК "Верес" Рівне
Комментатор и ведущий YouTube-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился информацией, что тренер Сергей Лавриненко подал на "Верес" заявление в палату споров УАФ из-за неправомерного расторжения контракта.
"На этой неделе, по информации наших источников из УАФ, в Палату споров Украинской ассоциации футбола поступило заявление от экс-тренера "Вереса" Сергея Лавриненко - заявление о том, что его контракт с народным клубом из Ровно был расторгнут в единоличном порядке неправомерно.
Напомню, что, по крайней мере по словам Лавриненко, в его контракте не было пункта о возможности разрыва контракта в межсезонье. То есть в случае единоличного решения со стороны клуба "Верес" был обязан оплатить Лавриненко и его штабу довольно приличную сумму.
Что дальше? Палата споров уже открыла производство в соответствии с этим заявлением. Мяч на половине поля "Вереса", представителям клуба надо давать объяснения, после чего дело будет двигаться дальше", - сказал Спиваковский.
Сергей Лавриненко возглавлял "Верес" во второй половине 2023-го года. После неудовлетворительных результатов руководство клуба решило разорвать контракт со специалистом.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Фьюри высказался о силе удара Усика
- Известно имя нового главного тренера Ворсклы. Долганскому предложили войти в его штаб
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Комментарии 1