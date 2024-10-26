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Лавриненко подал на Верес заявление в палату споров УАФ

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История продолжается

Лавриненко подал на Верес заявление в палату споров УАФ

фото - НК "Верес" Рівне

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Комментатор и ведущий YouTube-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился информацией, что тренер Сергей Лавриненко подал на "Верес" заявление в палату споров УАФ из-за неправомерного расторжения контракта.

"На этой неделе, по информации наших источников из УАФ, в Палату споров Украинской ассоциации футбола поступило заявление от экс-тренера "Вереса" Сергея Лавриненко - заявление о том, что его контракт с народным клубом из Ровно был расторгнут в единоличном порядке неправомерно.

Напомню, что, по крайней мере по словам Лавриненко, в его контракте не было пункта о возможности разрыва контракта в межсезонье. То есть в случае единоличного решения со стороны клуба "Верес" был обязан оплатить Лавриненко и его штабу довольно приличную сумму.

Что дальше? Палата споров уже открыла производство в соответствии с этим заявлением. Мяч на половине поля "Вереса", представителям клуба надо давать объяснения, после чего дело будет двигаться дальше", - сказал Спиваковский.

Сергей Лавриненко возглавлял "Верес" во второй половине 2023-го года. После неудовлетворительных результатов руководство клуба решило разорвать контракт со специалистом.

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Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
26.10.2024 в 11:27
Міняти Вірта на Лавриненка було самою ганебною дією від менеджмента Вереса. Подивимось тепер як тут заточені юристи.
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Комментарии 1
andy1973 (Рівне)
26.10.2024 в 11:27
Міняти Вірта на Лавриненка було самою ганебною дією від менеджмента Вереса. Подивимось тепер як тут заточені юристи.
Ответить
0
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