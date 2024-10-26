Карпаты - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать "львы" и "пивовары". "Карпаты" Владислава Лупашко после победы во львовском дерби находятся на моральном подъеме. У "Оболони" Сергея Шищенко наоборот прослеживается определенный эмоциональный упадок. Хозяином в этой паре выступит именно львовский коллектив.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

26 октября 2024. Львов, "Украина"

"Карпаты" 18:00 "Оболонь"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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