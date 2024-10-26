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Карпаты - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fckarpaty.org.ua
Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать "львы" и "пивовары". "Карпаты" Владислава Лупашко после победы во львовском дерби находятся на моральном подъеме. У "Оболони" Сергея Шищенко наоборот прослеживается определенный эмоциональный упадок. Хозяином в этой паре выступит именно львовский коллектив.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 11-й тур
26 октября 2024. Львов, "Украина"
"Карпаты" 18:00 "Оболонь"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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