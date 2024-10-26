  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник ЛНЗ: Знаем силу Кривбасса и очень уважаем их
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник ЛНЗ: Знаем силу Кривбасса и очень уважаем их

Премьер-лига

Считает, что ЛНЗ может противостоять Кривбассу

Защитник ЛНЗ: Знаем силу Кривбасса и очень уважаем их

fc-lnz.com

Новина українською

Сегодня черкасский "ЛНЗ" на выезде сыграет против "Кривбасса" в 15:30.

Читайте такжеКривбасс - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.10.2024

Защитник черкасской команды Илья Путря поделился мнением о "Кривбассе" Вернидуба.

"Игра действительно важна для нас. Будем готовиться и настраиваться к тяжелому поединку. Знаем силу Кривбасса и очень уважаем их, но, я считаю, что у нас сильная команда. Если мы правильно настроимся и выполним все, что просит тренер, мы достигнем положительного результата".

Напомним, в турнирной таблице УПЛ "ЛНЗ" занимает 5-е место, а "Кривбасс" - седьмое. Добавим, что сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Команды раззабивались. Коллектив Ротаня снова впереди в счете
yellow-arrow
Беляев: Ротань и Кравченко - люди, под руководством которых я очень сильно хотел работать
Кривбасс (Кривой Рог) Илья Путря ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости