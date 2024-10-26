Защитник ЛНЗ: Знаем силу Кривбасса и очень уважаем их

Сегодня черкасский "ЛНЗ" на выезде сыграет против "Кривбасса" в 15:30.

Защитник черкасской команды Илья Путря поделился мнением о "Кривбассе" Вернидуба.

"Игра действительно важна для нас. Будем готовиться и настраиваться к тяжелому поединку. Знаем силу Кривбасса и очень уважаем их, но, я считаю, что у нас сильная команда. Если мы правильно настроимся и выполним все, что просит тренер, мы достигнем положительного результата".