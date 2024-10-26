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Защитник ЛНЗ: Знаем силу Кривбасса и очень уважаем их
Считает, что ЛНЗ может противостоять Кривбассу
fc-lnz.com
Сегодня черкасский "ЛНЗ" на выезде сыграет против "Кривбасса" в 15:30.
Защитник черкасской команды Илья Путря поделился мнением о "Кривбассе" Вернидуба.
"Игра действительно важна для нас. Будем готовиться и настраиваться к тяжелому поединку. Знаем силу Кривбасса и очень уважаем их, но, я считаю, что у нас сильная команда. Если мы правильно настроимся и выполним все, что просит тренер, мы достигнем положительного результата".
Напомним, в турнирной таблице УПЛ "ЛНЗ" занимает 5-е место, а "Кривбасс" - седьмое. Добавим, что сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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