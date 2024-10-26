В преддверии матча с ЛНЗ Даниэль Соса рассказал о своей карьере в Кривбассе

Ганский и нигерийский футболист, нападающий клуба "Кривбасс" Даниэль Соса рассказал о том, чего не хватило Кривбассу для успешного дебюта в еврокубках.

В 2023 году ты долго ждал визу и в конце концов переехал в "Кривбасс". Какие были ожидания от украинского этапа карьеры?

Действительно, понимал, что это прекрасная возможность для меня. К тому же Дибанго уже перешел в "Кривбасс", поэтому я понимал, что это также для меня плюс. Поэтому, когда поступило предложение от красно-белых, я сразу списался с Иваном, чтобы узнать более подробно о ситуации в стране, о команде, условиях проживания и тому подобное. У меня было четыре месяца, чтобы обдумать это предложение. Вскоре связался с агентом и сообщил, что хочу подписать контракт с "ФК Кривбасс", потому что клуб меня ждет и там играет мой друг, который тоже поддерживает мой выбор.

К тому же для меня это была отличная возможность, ведь "Кривбасс" выступает в УПЛ и имеет серьезные амбиции. "Почему бы и нет", - подумал я и полетел в Турцию оформлять визу. Во время ее оформления я успел сыграть за сборную Нигера. Когда все было готово, прибыл в Украину. Помню, когда впервые сюда приехал, то дебютировал уже вскоре в игре против "Динамо". Поддержка болельщиков, безумные эмоции. В тот момент я был очень счастлив и понял, что не ошибся с выбором.

Прошлый сезон - это бронзовые награды УПЛ. Успех для тебя?

Я считаю, что мы проделали огромную работу. Конечно, были немножко под давлением в конце сезона, ведь все ожидали от нас еще большего, и это очень приятно. Но в целом мы достигли хорошего результата, оказались на третьей строчке. Главное, понимать, что, даже, когда проигрываем, все равно должны двигаться вперед и не падать духом. Мы должны быть еще более сконцентрированными и настроенными, чтобы выйти на другой уровень.

"Кривбасс" не смог преодолеть еврокубковый барьер. Чего не хватило, по твоему мнению?

Мы - дебютанты еврокубков, поэтому никого не удивлю, если скажу, что не хватило опыта. Опыта игры на таком уровне. Нам противостояли два очень сильных оппонента, "Виктория" и "Бетис". Считаю, мы продемонстрировали неплохой футбол, но оппоненты - более опытные и не простили нам ошибок.

Юрий Вернидуб - лучший тренер Украины?

Сто процентов. Он проделал огромную работу с клубом, за два года привел "Кривбасс" к бронзовым наградам УПЛ. К тому же он - настоящий патриот Украины.

Против какой команды или футболиста мечтаешь сыграть в будущем в составе "Кривбасса" в еврокубках?

Против "Челси". Потому что я верю, что "ФК Кривбасс" сможет создать проблемы "Челси". Я верю в нашу команду и буду верить всегда, ведь "Кривбасс" - это мы!