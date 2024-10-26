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Александрия - Ингулец: команды огласили стартовые составы

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Александрия - Ингулец: команды огласили стартовые составы

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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В матче 11-го тура УПЛ встретятся "Александрия" и "Ингулец". Тренерские штабы определились с составами на игру.

Поединок начнется в 13:00. Он пройдет на КСК "Ника", в Александрии.

Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Кравченко Никита, Калюжный Иван, Ковалец Кирилл (К), Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Джевани, Мартынюк Александр, Кампос, Шабанов Артем, Безерра.

Запасные: Макаренко Назар, Костышин Денис, Кулаков Андрей, Логинов Сергей, Плакса Родион, Ващенко Даниил, Беляев Александр, Скорко Даниил, Копына Юрий, Смирный Евгений, Козак Артем, Шевченко Никита.

Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук Алексей, Виливальд Владимир, Шершень Михаил, Сидоренко Владислав, Мысык Марьян, Волохатый Роман, Могильный Богдан, Пятов Александр, Белоцерковец Владимир, Ситало Артем (К), Сад Валерий.

Запасные: Жилкин Антон, Кисленко Сергей, Дубилей Виталий, Мельничук Максим, Лосенко Иван, Резепов Денис, Козыренко Юрий, Пушкарев Олег, Лисняк Радион, Петько Сергей, Чабан Владислав, Малыш Станислав-Нури.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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