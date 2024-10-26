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Чоботенко - о ничьей с Колосом: Недовольны ни результатом, ни игрой

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К Полесью есть вопросы

Чоботенко - о ничьей с Колосом: Недовольны ни результатом, ни игрой

Фото: ФК Полісся / Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в 11-м туре УПЛ.

- Довольны ли результатом?

- Недовольны ни результатом, ни игрой. Во 2-м тайме более-менее уже было. С "Колосом" не бывает легких игр. Недовольны игрой, хотелось больше.

- Ожидали именно такой игры? Или соперник удивил?

- Именно такую игру и ожидали. У "Колоса" есть своя структура, они по ней играют, ничего не меняют в своей философии. Поэтому это и ожидали.

- От "Полесья" ожидают очень многого, команда идет среди лидеров чемпионата. Создает ли это дополнительное давление на команду?

- Команда тоже хочет большего. Все говорят за беспроигрышную серию, но мы разговариваем между собой и хотим эту беспроигрышную серию сделать только победной. Толку от этой серии нет, если она невыигрышная.

- Что говорил Имад Ашур в раздевалке в перерыве матча? Потому что после перерыва команда снова прибавила.

- Не буду рассказывать. Не только главный тренер говорил, и между собой были моменты. Главное - что команда услышала, на 2-й тайм уже в другом русле вышла.

- Сегодня снова много зрителей. Насколько это важно лично для вас, для коллектива?

- Да, я во-первых, хочу извиниться перед житомирскими болельщиками. Они невероятные, спасибо им за их поддержку. Ультрас - это неотъемлемая часть футбола, большое им спасибо, будем исправляться.

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Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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