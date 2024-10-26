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Чоботенко - о ничьей с Колосом: Недовольны ни результатом, ни игрой
К Полесью есть вопросы
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко прокомментировал ничью с "Колосом" (1:1) в 11-м туре УПЛ.
- Довольны ли результатом?
- Недовольны ни результатом, ни игрой. Во 2-м тайме более-менее уже было. С "Колосом" не бывает легких игр. Недовольны игрой, хотелось больше.
- Ожидали именно такой игры? Или соперник удивил?
- Именно такую игру и ожидали. У "Колоса" есть своя структура, они по ней играют, ничего не меняют в своей философии. Поэтому это и ожидали.
- От "Полесья" ожидают очень многого, команда идет среди лидеров чемпионата. Создает ли это дополнительное давление на команду?
- Команда тоже хочет большего. Все говорят за беспроигрышную серию, но мы разговариваем между собой и хотим эту беспроигрышную серию сделать только победной. Толку от этой серии нет, если она невыигрышная.
- Что говорил Имад Ашур в раздевалке в перерыве матча? Потому что после перерыва команда снова прибавила.
- Не буду рассказывать. Не только главный тренер говорил, и между собой были моменты. Главное - что команда услышала, на 2-й тайм уже в другом русле вышла.
- Сегодня снова много зрителей. Насколько это важно лично для вас, для коллектива?
- Да, я во-первых, хочу извиниться перед житомирскими болельщиками. Они невероятные, спасибо им за их поддержку. Ультрас - это неотъемлемая часть футбола, большое им спасибо, будем исправляться.
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