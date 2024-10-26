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"С уважением отношусь к Черноморцу": бывший защитник простил клубу значительную задолженность
Имеет особое отношение к одесситам
Фото: ФК Шахтер
Защитник "ЛНЗ" Илья Путря рассказал, что при переходе в черкасскую команду из "Черноморца", простил одесситам значительную часть задолженности.
- Вспомним историю с твоим переходом. Ты мог оказаться в Черкассах еще раньше?
- Насколько знаю, "ЛНЗ" хотел купить меня еще зимой, но "Черноморец" отказал, поэтому я перешел как свободный агент летом.
- Тебе отдали деньги? Сколько месяцев была задолженность?
- Они меня попросили простить им часть денег. Я согласился, хотя это для меня солидная сумма.
- Почему не стал выбивать долг?
- Чтобы закрыть все вопросы с "Черноморцем" и сконцентрироваться уже на "ЛНЗ". Вопросов у меня никаких нет. С уважением отношусь к "Черноморцу", буду всегда любить этот клуб и город, потому что там я провел очень важную часть моей жизни.
- Если бы в "Черноморце" не было проблем по финансам, ты бы остался? Возможно, хотелось в более спокойный регион переехать?
- Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я четко для себя знал, что это будет мой последний сезон в "Черноморце". Я чувствовал, что мне нужен новый вызов, но не буду лукавить, финансы - это тоже очень важно в карьере футболиста. Я ориентировался сделать правильный выбор в план футбола, чтобы развиваться и расти рядом с командой.
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