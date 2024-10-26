Беляев: Ротань и Кравченко - люди, под руководством которых я очень сильно хотел работать

Полузащитник "Александрии" Александр Беляев рассказал о своем дебюте за "Днепр-1", отношениях с Дмитрием Михайленко и о своей карьере.

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В дебютном сезоне за "Днепр-1" вы были игроком основы. Насколько молодому парню было трудно играть против взрослых мужчин?

Возникали определенные трудности, потому что сразу из дубля перешел играть в первую команду. Против нас играли действительно взрослые мужчины, которые ноги не убирают. Привык со временем, но понадобилось несколько игр на адаптацию. На сборах также попадались разные соперники, поэтому это также помогло.

Какие были отношения с Дмитрием Михайленко? Какой он тренер?

Дмитрий Станиславович - замечательный тренер, у него очень развит тактический план. Они в этом схожи с Русланом Петровичем Ротанем. Мне очень помогает сейчас тот фундамент, который дал Михайленко, когда мне было 17 лет. Очень доволен, что тогда попал именно к такому тренеру. Было развитие, не играли в "бой-беги", постоянно работали с мячом и развивались во всех направлениях.

Как возник вариант с "Александрией"?

В "Александрию" я попал после "Львова". Был в отпуске, агент искал команду, были определенные варианты и уже в конце трансферного окна возник вариант с "Александрией". Я сразу сказал, что никаких альтернатив больше не рассматриваем, потому что очень хотел перейти в эту команду.

Ротань и Кравченко - люди, под руководством которых я очень сильно хотел работать. Потому что смотрел матчи молодежной сборной, очень нравилось, как они играют: умный футбол, на мяче, много интенсивности, это то, что я хотел для своего развития. Поэтому когда услышал об "Александрии", сказал, чтобы агент больше ни с кем не общался, хочу только сюда.

"Александрия" неплохо стартовала, но надолго ли удастся продолжить победное шествие? И почему раньше не удавалось давать результат?

Будем стараться, не хочу загадывать наперед. Готовимся сейчас к "Ингульцу". У нас нет долгосрочных планов, готовимся от игры к игре.

У Руслана Петровича было полтора года до этого. Ему нужно время для построения его футбола, чтобы все футболисты думали одинаково на футбольном поле, а это очень непросто. Нужно хорошее понимание между футболистами, чтобы реализовывать идеи тренера. Также у нас большая интенсивность, надо быть физически готовым, в частности к постоянному прессингу. Но для меня это все позитив, я очень хотел играть в такой команде. Это развитие, когда каждый день узнаешь что-то новое. Идей у тренерского штаба много и они еще не закончились.