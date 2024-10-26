  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Беляев: Ротань и Кравченко - люди, под руководством которых я очень сильно хотел работать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беляев: Ротань и Кравченко - люди, под руководством которых я очень сильно хотел работать

Премьер-лига

Вспомнил моменты своей карьеры

Беляев: Ротань и Кравченко - люди, под руководством которых я очень сильно хотел работать

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Александр Беляев рассказал о своем дебюте за "Днепр-1", отношениях с Дмитрием Михайленко и о своей карьере.

Следить за ходом матча "Александрия" - "Ингулец".

В дебютном сезоне за "Днепр-1" вы были игроком основы. Насколько молодому парню было трудно играть против взрослых мужчин?

Возникали определенные трудности, потому что сразу из дубля перешел играть в первую команду. Против нас играли действительно взрослые мужчины, которые ноги не убирают. Привык со временем, но понадобилось несколько игр на адаптацию. На сборах также попадались разные соперники, поэтому это также помогло.

Какие были отношения с Дмитрием Михайленко? Какой он тренер?

Дмитрий Станиславович - замечательный тренер, у него очень развит тактический план. Они в этом схожи с Русланом Петровичем Ротанем. Мне очень помогает сейчас тот фундамент, который дал Михайленко, когда мне было 17 лет. Очень доволен, что тогда попал именно к такому тренеру. Было развитие, не играли в "бой-беги", постоянно работали с мячом и развивались во всех направлениях.

Как возник вариант с "Александрией"?

В "Александрию" я попал после "Львова". Был в отпуске, агент искал команду, были определенные варианты и уже в конце трансферного окна возник вариант с "Александрией". Я сразу сказал, что никаких альтернатив больше не рассматриваем, потому что очень хотел перейти в эту команду.

Ротань и Кравченко - люди, под руководством которых я очень сильно хотел работать. Потому что смотрел матчи молодежной сборной, очень нравилось, как они играют: умный футбол, на мяче, много интенсивности, это то, что я хотел для своего развития. Поэтому когда услышал об "Александрии", сказал, чтобы агент больше ни с кем не общался, хочу только сюда.

"Александрия" неплохо стартовала, но надолго ли удастся продолжить победное шествие? И почему раньше не удавалось давать результат?

Будем стараться, не хочу загадывать наперед. Готовимся сейчас к "Ингульцу". У нас нет долгосрочных планов, готовимся от игры к игре.

У Руслана Петровича было полтора года до этого. Ему нужно время для построения его футбола, чтобы все футболисты думали одинаково на футбольном поле, а это очень непросто. Нужно хорошее понимание между футболистами, чтобы реализовывать идеи тренера. Также у нас большая интенсивность, надо быть физически готовым, в частности к постоянному прессингу. Но для меня это все позитив, я очень хотел играть в такой команде. Это развитие, когда каждый день узнаешь что-то новое. Идей у тренерского штаба много и они еще не закончились.

Напомним, в этом сезоне Александр Беляев отыграл четыре игры за "Александрию" и забил один гол.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Команды раззабивались. Коллектив Ротаня снова впереди в счете
yellow-arrow
Ингулец проигрывать не хочет. Пятов сравнял счет в Александрии
ФК Александрия Александр Беляев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости