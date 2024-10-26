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Кривбасс и ЛНЗ определились со стартовыми составами

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнется в 15:30

Кривбасс и ЛНЗ определились со стартовыми составами

Кривбас

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В 11-м туре УПЛ между собой сыграют "Кривбасс" и ЛНЗ. Команды выставили такой состав.

  • Кривбасс: Клищук - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык - Бизимана - Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин - Соса.
  • Запасные: Маханьков, Хома, Бандейра, Шевченко, Каменский, Аморозо, Ндомбази, Кожушко.

  • ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Муравский, Дайхо, Салиху, Топалов - Тилль, Ноникашвили - Момо, Яшари, Халайла.
  • Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Пасич, Ангелов, Бойко, Олейник, Бар, Авагимян, Наумец, Молло.

Матч начнется в 15:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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