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Кривбасс и ЛНЗ определились со стартовыми составами
Матч начнется в 15:30
Кривбас
В 11-м туре УПЛ между собой сыграют "Кривбасс" и ЛНЗ. Команды выставили такой состав.
- Кривбасс: Клищук - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык - Бизимана - Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин - Соса.
- Запасные: Маханьков, Хома, Бандейра, Шевченко, Каменский, Аморозо, Ндомбази, Кожушко.
- ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Муравский, Дайхо, Салиху, Топалов - Тилль, Ноникашвили - Момо, Яшари, Халайла.
- Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Пасич, Ангелов, Бойко, Олейник, Бар, Авагимян, Наумец, Молло.
Матч начнется в 15:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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