УПЛ. Кривбасс – ЛНЗ 3:1. Гол+пас Илича приносят три очка

В одиннадцатом туре украинской Премьер-Лиги "Кривбасс" на стадионе "Горняк" принимал ЛНЗ. Это было противостояние пятой и седьмой команд, отделявших всего одно очко.

После международной паузы "Кривбасс" в непростой игре смог минимально победить "Зарю". Постепенно начинают приходить в себя подопечные Вернидуба после непростого старта сезона. Коллектив из Черкасс неделю назад впервые за шесть туров выиграл. ЛНЗ дома обыграл "Ингулец" - 2:0. Долгожданные три очка принес дубль Путри. Между собой команды в УПЛ играли трижды: две победы "Кривбасса" и одна ничья. Из-за воздушной тревоги игра началась не в 15:30, а в 16:50.

Уже в дебюте встречи гости могли открывать счет, но мяч после удара Халайла пролетел над дальней девяткой. После этого инициативу перехватили криворожцы, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Однако, в середине первого тайма подопечные Вернидуба все же добились своего. Микитишин навесил в штрафную на Твердохлеба, тот сбросил на Илича, а легионер "Кривбасса" мастерски пробил в дальний угол – 1:0. Хрвое забивает впервые с февраля. Кстати, тогда он тоже забил в ворота ЛНЗ.

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После гола продолжили играть первым номером хозяева поля. А вот у коллектива из Черкасс ничего не получалось в атаке. Кроме удара Халайла нечего было даже вспомнить. Работы у Клищука до перерыва не было. В раздевалку мог забивать Микитишин, но его удар в прыжке парировал Кучеренко. Не слишком зрелищный футбол был в первом тайме, но хозяева все же смогли свой момент реализовать.

Сразу после перерыва стандарт мог помочь гостям сравнять счет, но Дайко с выгодной позиции пробил выше ворот. Следует отдать должное подопечным Вернидуба, которые в защите играли внимательно и не давали соперникам свободных зон для своих атак.

На 58-й минуте криворожцы увеличили свое преимущество. Илич подал с углового на ближнюю стойку, а Понедельник головой переправил мяч в дальний угол – 2:0. В последний раз "Кривбасс" дважды за игру забивал еще в августе против "Вереса". Этот гол фактически снял все вопросы о победителе. О чем можно говорить, если у гостей за 70 минут не было ударов в створ ворот даже.

На 78-й минуте гости вернули интригу в наш матч. Ноникашвили отдал в штрафную, а Наумец шикарным ударом попал в угол – 2:1. Первый удар в створ ворот и сразу гол. Бывает и такое... Отыграться гости уже не смогли. На 90+5 минуте пошел на угловой Кучеренко, а после быстрой атаки в пустые ворота забил Драмбаев - 3:1.

В итоге вторая подряд победа криворожцев. "Кривбасс" поднимается на пятое место, а ЛНЗ опускается на шестое.

Vbet Лига. Одиннадцатый тур

"Кривбасс" - ЛНЗ 3:1

Голы: Илич (24), Понедельник (58), Драмбаев (90+5) - Наумец (78)

"Кривбасс": Клищук - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык - Бизимана - Задерака, Илич (Аморозо, 75), Твердохлеб, Микитишин (Ндомбази, 59) - Соса

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Муравский (Наумец, 68), Дайко, Салиху, Топалов (Пасич, 60) – Тилль, Ноникашвили – Момо, Яшари, Халайла (Молло, 68)