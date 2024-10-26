Федорчук: Динамовцам надо позаботиться о нейтрализации Георгия Судакова

Известный тренер Олег Федорчук рассказал, кого предпочитает в завтрашнем матче "Динамо" - "Шахтер".

Согласен с теми специалистами, которые считают силы завтрашних оппонентов примерно равными. Это можно объяснить тем, что в текущем сезоне чемпионы где-то притормозили, тогда как динамовцы - прибавили. Я все же, склоняюсь к тому, что подопечные Александра Шовковского возьмут верх - 2:1. Их "козыри": более сбалансированный состав, стабильность, уверенность в своих силах, смелость тренерского штаба, который не боится принимать неожиданные решения.

Вы намекаете на то, что у динамовцев в последнем матче Лиги Европы - с "Ромой" - был экспериментальный состав?

Не только, ведь в поединке в Риме киевляне также сыграли с тремя центральными защитниками. Видимо, Шовковский чувствует, что завтрашний поединок может быть определяющим в борьбе за "золото", поэтому и принимал такие решения, чтобы быть ко всему готовым.

Но в случае воскресной неудачи рулевому сразу же вспомнят о нецелесообразности этих решений.

Думаю, что тренерский штаб киевлян хорошо все взвесил. В конце концов, в Риме динамовцы, даже выступая не в оптимальном составе, дали бой амбициозным хозяевам, и если бы не детская выходка стопера Тараса Михавко, который банально "привез" пенальти, то, по крайней мере, могли не проиграть.

Что-то в последнее время Михавко часто оказывается в "Динамо" в роли антигероя.

Это меня беспокоит. Посоветовал бы Тарасу быть более требовательным к себе, более собранным, потому что его ошибки очень дорого обходятся команде.

Отсутствие завтра в составе динамовцев Андрея Ярмоленко и Александра Пихаленка - это серьезные потери?

Что касается Ярмоленко, то - нет. Слишком часто он не играет по разным причинам и к его отсутствию партнеры уже адаптировались, а вот Пихаленок пригодился бы, особенно в наступательных операциях.

А кто киевлянам больше всего будет мешать в достижении нужного результата?

Динамовцам надо позаботиться о нейтрализации Георгия Судакова и подумать, как подобрать "ключи" к воротам Дмитрия Ризныка, который демонстрирует высокий уровень подготовки.

Какие еще есть "козыри" у "горняков"?

По большому счету, я вижу лишь один: у дончан было больше времени и возможностей для восстановления после еврокубковых поединков. Да, возможно, для киевлян матч в Риме в плане "физики" не требовал значительных усилий, но, поверьте, он все равно был энергозатратным даже для запасных. Вот почему, чтобы восстановить игровой тонус, нужно несколько дней, которых у киевлян было мало. Все же, статусность завтрашнего противостояния будет дополнительным стимулом, заставит динамовцев использовать какие-то еще нереализованные резервы, чтобы сыграть через "не могу".