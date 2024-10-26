УПЛ. Александрия - Ингулец 2:1. Нервная победа, которая подарила лидерство

Матч между "Александрией" и "Ингульцом" был богатым на голевые моменты, большинство из которых упустили хозяева, и речь идет не только о незабитом Филипповым пенальти. Однако "Александрия" все же победила – гол-красавец Мишнева стал решающим. "Александрия" одерживает свою восьмую победу, и поднимается на первое место. Потеснить команду Ротаня может лишь "Динамо", которое свой матч с "Шахтером" проведет в воскресенье.

Это была игра с двумя разными таймами. Как признался после матча Руслан Ротань, "Ингулец" удивил "Александрию". Удивил своим желанием играть вертикально, один в один, борьбой и настроем. И действительно, это была игра на встречных курсах. За атакой "Александрии" была атака "Ингульца", и смотреть на это было интересно. Кто-то скажет, что "Ингулец" действовал авантюрно и наивно, однако нейтральный зритель в таких категориях не думает. И Василий Кобин действительно считал, что действуя в таком стиле его команда претендует на победу.

Однако все же именно "Александрия" забила первой, и снова после стандарта. Кравченко выполнил подачу со штрафного на Шабанова, а центрбек выполнил скидку на свободного Безерру на ближней штанге. Вингер "Александрии" остался один, и перенаправил мяч в ворота – 1:0.

"Ингулец" быстро отыгрался, и тоже с помощью стандартного положения. Гости получило право на аут, и после двух-трех неудачных подач в штрафную, мяч отскочил к Пятову, который положил его в дальний угол ворот Ермакова.

Качели продолжались, но в этой игре мячи забивались опять же только со стандартов. И снова все началось с Кравченко. На этот раз фулбек "Александрии" задействовал в розыгрыше углового Калюжного, а затем выкатил мяч под удар Мишневу. Классный удар под перекладину – 2:1.

По словам Ротаня, в перерыве команда получила дополнительные тактические и психологические установки, и игра изменилась. "Александрия" начала действовать более целостно и агрессивно, и "Ингулец" откровенно поплыл. Можно долго перечислять упущенные моменты, тот же Филиппов мог делать хет-трик, но даже с 11 метров не переиграл Паламарчука, который уже в третьем туре подряд отбил пенальти. Но и шансы были также у Козака, Кулакова, Мишнева и Джевани. В целом "Александрия" выполнила 16 ударов, из них восемь – в створ ворот. Если бы не Паламарчук, счет был бы разгромный. А так – лишь 2:1, однако снова лидерство для "Александрии".

УПЛ, 11-й тур. Александрия, "Ника"

"Александрия" – "Ингулец" 2:1

Голы: Безерра 17, Мишнев 29 – Пятов 21

На 66-й минуте Филиппов не реализовал пенальти (вратарь)

"Александрия": Ермаков – Кравченко (Копина 89), Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Джевани, Ковалец (Козак 46), Мишнев (Смирный 69), Безерра (Беляев 89) – Филиппов (Кулаков 76)

"Ингулец": Паламарчук – Мысык (Резепов 74), Виливальд, Шершень, Сидоренко – Пятов (Лиснак 81), Волохатый – Могильный (Козыренко 68), Сад (Пушкарев 68), Белоцерковец – Ситало (Кисленко 74)

Предупреждение: Мишнев 64