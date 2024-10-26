  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено из-за воздушной тревоги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 15:55

Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено из-за воздушной тревоги.

В Днепропетровской области тревога началась в 15:09 по информации с карты воздушных тревог. Для области, как и для всех, где сейчас тревога, действует угроза баллистики.

Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено из-за воздушной тревоги - изображение 1

По сообщению ФК "Кривбасс", матч ориентировочно начнётся в 15:55.

По теме
yellow-arrow
Горожане выходят на первое место. Александрия – Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
В матче Кривбасс – ЛНЗ открыт счёт. Гол забил Илич. Кривбас – ЛНЗ 1:0. Видео гола
yellow-arrow
Зелено-белые против зелено-белых. Карпаты - Оболонь. Текстовая трансляция матча УПЛ
ЛНЗ (Черкассы) Кривбасс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости