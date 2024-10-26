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Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено из-за воздушной тревоги
Матч начнётся в 15:55
Фото: ФК Кривбас
Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено из-за воздушной тревоги.
В Днепропетровской области тревога началась в 15:09 по информации с карты воздушных тревог. Для области, как и для всех, где сейчас тревога, действует угроза баллистики.
По сообщению ФК "Кривбасс", матч ориентировочно начнётся в 15:55.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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