Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено из-за воздушной тревоги.

В Днепропетровской области тревога началась в 15:09 по информации с карты воздушных тревог. Для области, как и для всех, где сейчас тревога, действует угроза баллистики.

По сообщению ФК "Кривбасс", матч ориентировочно начнётся в 15:55.