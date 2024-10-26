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Динамо - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Завершение 11-го тура родной УПЛ ознаменуется "Украинским классическим"! Украинских болельщиков ожидает противостояние наших грандов. Конечно, речь идет об очном поединке киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".
Подопечные Александра Шовковского и Марино Пушича подходят к этому противостоянию после поражений в еврокубках. Если брать во внимание турнирную таблицу национального первенства, то "бело-синие" являются лидерами, а "горняки" замыкают топ-4.
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Поединок 11-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Динамо" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 27-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также матч будет показан на канале 2+2, который доступен на платформе Megogo.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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