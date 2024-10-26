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Динамо - Шахтер: вспомните стартовые составы команд в матче УПЛ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Кого было назвать сложнее всего?

Динамо - Шахтер: вспомните стартовые составы команд в матче УПЛ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

27 октября киевское "Динамо" в 11-м туре УПЛ 2024/25 дома будет принимать донецкий "Шахтер". Почти год назад эти команды встречались в столице Украины, а та игра стала последней для Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян.

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Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы матча "Динамо" – "Шахтер" в УПЛ 2023/24. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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