Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тревога в Днепропетровской области закончилась. Кривбасс и ЛНЗ готовятся к матчу
Матч планируется начать в 16:50
ФК Кривбас
В Днепропетровской области объявлен отбой воздушной тревоги.
Матч Кривбасс – ЛНЗ планируется начать в 16:50.
Начать матч команды планировали в 15:30. Но в Днепропетровской области дважды объявляли воздушную тревогу (в 14:43 и 15:09). Из-за этого матч пришлось отложить.
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Полесье и Рух буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн