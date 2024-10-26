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Тревога в Днепропетровской области закончилась. Кривбасс и ЛНЗ готовятся к матчу

Премьер-лига
Обновлено

Матч планируется начать в 16:50

Тревога в Днепропетровской области закончилась. Кривбасс и ЛНЗ готовятся к матчу

ФК Кривбас

Новина українською

В Днепропетровской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Матч Кривбасс – ЛНЗ планируется начать в 16:50.

Начать матч команды планировали в 15:30. Но в Днепропетровской области дважды объявляли воздушную тревогу (в 14:43 и 15:09). Из-за этого матч пришлось отложить.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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