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Горожане выходят на первое место. Александрия – Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Ротаня продолжают бороться за лидерство
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
Хозяева создали немало острых моментов возле чужих ворот (18 ударов, 10 в створ). Кипер гостей Алексей Паламарчук совершил 8 сейвов и сохранял шансы для своей команды на получение зачетных баллов до финального свистка. "Горожане" играли почти без нарушений (5 фолов). На экваторе второго тайма Александр Филиппов мог поставить точку, но не реализовал пенальти.
"Александрия" временно выходит на первую строчку (26 очков). 3 ноября коллектив будет принимать "Полесье". Подопечные Кобина остаются на последнем месте (5 баллов). В следующей встрече клуб Поворознюка посетит столицу, где сыграет против "Динамо".
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Смотрите обзор матча 11-го тура УПЛ
Александрия. КСК "Ника"
Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 – Пятов, 21
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