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В матче Кривбасс – ЛНЗ открыт счёт. Гол забил Илич. Кривбас – ЛНЗ 1:0. Видео гола

Премьер-лига

Первый гол для полузащитника

В матче Кривбасс – ЛНЗ открыт счёт. Гол забил Илич. Кривбас – ЛНЗ 1:0. Видео гола

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

В матче Кривбасс – ЛНЗ забит первый гол. Отметился Илич на 24-й минуте

Трамбаев отдал на Микитишина, который отдал на Сосу. Микитишин совершил рывок и отдал передачу на Илича. Нападающий забил гол.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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