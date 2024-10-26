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В матче Кривбасс – ЛНЗ открыт счёт. Гол забил Илич. Кривбас – ЛНЗ 1:0. Видео гола
Первый гол для полузащитника
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
В матче Кривбасс – ЛНЗ забит первый гол. Отметился Илич на 24-й минуте
Трамбаев отдал на Микитишина, который отдал на Сосу. Микитишин совершил рывок и отдал передачу на Илича. Нападающий забил гол.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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