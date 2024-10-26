Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин – о фоле перед первым пропущенным голом: Не согласен с арбитром. Не видел никакой агрессии, ничего такого
Наставник команды считает, что в эпизоде не было нарушения
nkveres.com
Василий Кобин прокомментировал поражение "Александрии" (1:2).
“Эмоций уже нет – все оставлены на поле. Счет 2:1 держал меня, команду и болельщиков до финального свистка. Мы выбрали план на игру – агрессивный прессинг, много борьбы, чтобы не дать "Александрии" свободно работать с мячом. Много рисковали и у нас обнажались тылы. Пытались играть максимально высоко в течение всего матча”.
“Да, во втором тайме было много моментов у наших ворот. Но мы должны рисковать, нам нужно набирать зачетные баллы, нужно было отыгрываться. Индивидуальное мастерство игроков "Александрии" помогало им вскрывать нашу оборону. Первые минуты были за нами, мы навязали им то, что хотели. Потом непонятный фол, который привёл к штрафному, после которого мы получили мяч. Я не видел никакой агрессии, ничего подобного. Не был согласен с арбитром в этом моменте”, – заявил тренер.
"Ингулец" остается на последней строчке таблицы (5 очков).
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?
- Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона
- Стал известен ответ Максимова на предложение вновь возглавить Ворсклу
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue