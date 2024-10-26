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Кобин – о фоле перед первым пропущенным голом: Не согласен с арбитром. Не видел никакой агрессии, ничего такого

Премьер-лига

Наставник команды считает, что в эпизоде ​​не было нарушения

Кобин – о фоле перед первым пропущенным голом: Не согласен с арбитром. Не видел никакой агрессии, ничего такого

nkveres.com

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Василий Кобин прокомментировал поражение "Александрии" (1:2).

“Эмоций уже нет – все оставлены на поле. Счет 2:1 держал меня, команду и болельщиков до финального свистка. Мы выбрали план на игру – агрессивный прессинг, много борьбы, чтобы не дать "Александрии" свободно работать с мячом. Много рисковали и у нас обнажались тылы. Пытались играть максимально высоко в течение всего матча”.

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“Да, во втором тайме было много моментов у наших ворот. Но мы должны рисковать, нам нужно набирать зачетные баллы, нужно было отыгрываться. Индивидуальное мастерство игроков "Александрии" помогало им вскрывать нашу оборону. Первые минуты были за нами, мы навязали им то, что хотели. Потом непонятный фол, который привёл к штрафному, после которого мы получили мяч. Я не видел никакой агрессии, ничего подобного. Не был согласен с арбитром в этом моменте”, – заявил тренер.

"Ингулец" остается на последней строчке таблицы (5 очков).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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