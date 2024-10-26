Ротань: С реализацией есть проблема. Думали, что будет легко. Но радует, что было много моментов

Руслан Ротань ответил на вопросы журналистки УПЛ.ТБ.

“Мы смотрим соперника, наигрываем стандарты. Ребята это слышат, и мы из этого выжимаем максимум. Тенденция сейчас такова. Стандартные положения – это внимание, концентрация, и если ты работаешь над этим, то оно обязательно приведет к тому, что мяч будет в сетке. Это очень большой шанс, когда ты имеешь на это право – подаешь угловой или штрафной. Ты должен хорошо разобрать команду, как она располагается, и немного это проработать. Это также большой шанс забить гол, не рискуя, не разыгрывая на третьего. Я рад, что в этом сезоне мы в этом прибавили”.