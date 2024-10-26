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Ротань: С реализацией есть проблема. Думали, что будет легко. Но радует, что было много моментов
Тренер Александрии прокомментировал победу
Фото: ФК Олександрія
Руслан Ротань ответил на вопросы журналистки УПЛ.ТБ.
“Мы смотрим соперника, наигрываем стандарты. Ребята это слышат, и мы из этого выжимаем максимум. Тенденция сейчас такова. Стандартные положения – это внимание, концентрация, и если ты работаешь над этим, то оно обязательно приведет к тому, что мяч будет в сетке. Это очень большой шанс, когда ты имеешь на это право – подаешь угловой или штрафной. Ты должен хорошо разобрать команду, как она располагается, и немного это проработать. Это также большой шанс забить гол, не рискуя, не разыгрывая на третьего. Я рад, что в этом сезоне мы в этом прибавили”.
“С реализацией есть проблема. В перерыве у нас был разговор по душам, потому что мы вышли не сконцентрированными. Думали, что будет легко. На второй тайм вышли другой командой, которая создавала, создавала, создавала моменты. К сожалению, без забитых голов. Но радует, что было много моментов. Над реализацией поработаем”, – сообщил тренер.
"Горожане" минимум до завтрашнего вечера будут возглавлять таблицу.
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