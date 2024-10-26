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Кривбасс удваивает преимущество в матче с ЛНЗ, забивает Понедельник. Видео гола
Красивый розыгрыш углового
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" удваивает преимущество в матче против ЛНЗ. Первый гол "Кривбасса" смотрите на нашем сайте.
На 58 минуте отметился Андрей Понедельник. Криворожская команда с подачи углового забила второй гол.
Видео гола:
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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