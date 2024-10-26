Кривбасс удваивает преимущество в матче с ЛНЗ, забивает Понедельник. Видео гола

"Кривбасс" удваивает преимущество в матче против ЛНЗ. Первый гол "Кривбасса" смотрите на нашем сайте.

На 58 минуте отметился Андрей Понедельник. Криворожская команда с подачи углового забила второй гол.

Видео гола:

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