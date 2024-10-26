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Дебютный гол Бруниньо в УПЛ. Карпаты забивают в ворота Оболони на старте встречи

Премьер-лига

Активное начало матча от хозяев

Дебютный гол Бруниньо в УПЛ. Карпаты забивают в ворота Оболони на старте встречи

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Уже на 10-й минуте матча бразилец отметился своим первым голом в украинском первенстве. Полузащитник дебютировал в составе "львов" 14 сентября. Сейчас он проведет шестую игру в команде.

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Ассист на счету Евгения Пидлепенца. Экс-футболист "Металлиста" отдал вторую результативную передачу в текущей кампании.

Украинец получил мяч на фланге и прострелил в центр штрафной. Бруниньо в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

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Источник:
Карпати (Телеграм)
Опубликовал: Александр Симченко
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