ЛНЗ отыгрывает один гол в матче с Кривбассом. Видео

ЛНЗ отыграли один гол. На 78-й минуте забил Наумец.

Гости из атаковали в центре поля и передали мяч во вратарскую зону "Кривбасса". Момо споткнулся на поле и пас дошел до Ноникашвили. Футболист передал снаряд Наумцу, который и забил гол.

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Видео гола:

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