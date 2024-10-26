Источник раскрыл детали того, как выбирали арбитра на матч "Динамо" - "Шахтер".

В шоу "ТаТоТаке" рассказали, что судью Николая Балакина на матч "Динамо - Шахтер" назначили без проведения жеребьевки.

По информации "ТаТоТаке", выбор в пользу Балакина судейским комитетом - следствие прямого назначения, а не жеребьевки. С одной стороны, все логично: в прошлом году 35-летний киевлянин вернул украинский арбитраж в Лигу чемпионов, отсудив матч "Реал Сосьедад" - "Зальцбург", - сообщил источник.

Кроме Лиги Чемпионов, Балакин работал в Лиге Европы, Лиге Конференций и квалификации Евро-2024. Судья был четвертым арбитром на пяти матчах Евро-2024. Более того, по словам источника, именно Балакин должен был судить "украинское классическое" в мае этого года, но он поехал четвертым арбитром на полуфинал Лиги Европы "Аталанта - Марсель".

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Источник говорит, что Балакин перед назначением прошел два собеседования: в руководстве судейского комитета и в комитете этики и честной игры УАФ.

По нашим данным, Балакин перед назначением прошел собеседование не только в руководстве судейского комитета Екатерины Монзуль, но и в комитете этики и честной игры УАФ. И заявил о своей готовности провести Классическое. Пожелаем арбитру удачи и стойкости. Это серьезный вызов и для него, и для структуры, которую он представляет, - написали "ТаТоТаке".

Матч "Динамо - Шахтер" состоится 27 октября в 18:00.